M.V.C.G Liberty Convoy – 80th D-Day Overlord Museum Colleville-sur-Mer, 8 juin 2024 10:00, Colleville-sur-Mer.

Colleville-sur-Mer,Calvados

Départ du convoi de l’Overlord Museum à COLLEVILLE, vers GRANDCAMP-MAISY avec exposition statique sur le port et le front de mer, départ en direction d’ISIGNY où le convoi défilera en traversant la ville..

2024-06-08 10:00:00 fin : 2024-06-08 19:00:00. .

Overlord Museum

Colleville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie



Departure of the convoy from the Overlord Museum in COLLEVILLE, towards GRANDCAMP-MAISY with static display on the port and waterfront, departure towards ISIGNY where the convoy will parade through the town.

Salida del convoy del Museo del Overlord en COLLEVILLE, hacia GRANDCAMP-MAISY con una exposición estática en el puerto y el paseo marítimo, salida hacia ISIGNY donde el convoy marchará a través de la ciudad.

Abfahrt des Konvois vom Overlord Museum in COLLEVILLE, nach GRANDCAMP-MAISY mit statischer Ausstellung im Hafen und an der Strandpromenade, Abfahrt nach ISIGNY, wo der Konvoi durch die Stadt marschieren wird.

