Ouvrez les Yeux doc : projection du film « Honeyland, la femme aux abeilles » Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, samedi 1 juin 2024.

Le samedi 01 juin 2024

de 15h00 à 16h30

.Public adultes. A partir de 16 ans. gratuit

Réservation obligatoire

Hatidze Muratova est l’une des dernières personnes à récolter le miel de manière traditionnelle dans les montagnes désertiques de la Macédoine du Nord. Sans aucune protection et avec passion, elle communie avec les abeilles.

Nommé aux Oscars et lauréat de plusieurs prix au festival américain de Sundance, Honeyland suit le parcours d’une héroïne attachante, fortement impliquée dans une des grandes causes actuelles : la préservation de la nature.

« L’histoire d’Hatidze est un microcosme, qui montre à une échelle plus large à quel point la nature et l’humanité sont intimement liées, et combien nous risquons de perdre si nous décidons d’ignorer ce lien fondamental », commentent les cinéastes.

Projection de Honeyland, la femme aux abeilles, réalisé par Ljubomir Stefanov & Tamara Kotevska (86 min)

ENTRÉE LIBRE.

PROJECTION AU DEUXIÈME ÉTAGE.

Si vous êtes inscrit(e) dans l’une des bibliothèques de la Ville de Paris, votre carte vous donne accès gratuitement aux Yeux doc, un service de documentaires en Vidéo à la demande, issus du catalogue de la Bibliothèque publique d’information (BPI).

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013

