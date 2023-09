Ouverture du festival ManiFeste-2024 : La playlist de l’été Théâtre du Châtelet Paris, 31 mai 2024, Paris.

Le vendredi 31 mai 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

Tarif plein : 40 €

Tarif réduit : 32 €

Carte Ircam : 20 €

Pass Jeune : 10 €

De l’humour, de la mémoire et de l’allégresse, en musique et à l’écran. En scène Carlos Kleiber et Sergiu Celibidache, Miles Davis et Bruckner, Stockhausen et Beethoven, et l’une des plus belles chorégraphies de Thomas Hauert avec sa compagnie Zoo, filmée par Thierry De Mey.

La soirée d’ouverture du festival ManiFeste constitue un immense montage, un tourbillon qui se propage de l’image à la musique. Le jeune compositeur danois Simon Steen-Andersen a conçu un collage ultra-virtuose où l’orchestre, le jazz band et l’ensemble vocal présents dans la salle jouent avec une série d’archives vivantes – un voyage profond et désopilant dans notre propre mémoire musicale. La Playlist de l’été inclut et brasse large, jusqu’à La Valse de Ravel, dansée sur les toits de Bruxelles par la compagnie de Thomas Hauert. Voltiges et tournoiements, une playlist de l’été, où l’oeil écoute.

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

Contact : https://www.ircam.fr/agenda/ouverture-du-festival-manifeste-2024/detail +33144781240 billetterie@ircam.fr https://ircam-billetterie.mapado.com/event/271427-ouverture-du-festival-manifeste-2024

© Thierry De Mey La Valse, toits de Bruxelles, danseurs de la compagnie Zoo