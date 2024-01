Ouverture des ateliers de la résidence d’artistes « Résider / réhabiter » aux Ateliers des Arques Les Arques, mercredi 22 mai 2024.

Durant leur séjour, les artistes sont invités à présenter leur projet en cours de réalisation au public. À cette occasion, ils ouvrent leurs ateliers et donnent à voir et à comprendre leurs pistes de recherche, leur processus de création, leurs références et sources d’inspiration.

Ce moment fait office d’étape dans le cheminement que représente la résidence pour les artistes. Il est suivi d’un moment de convivialité dans le jardin du Presbytère.

De Mars à Septembre, c’est Emmanuel Tibloux, directeur de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs et initiateur du programme « Design des mondes ruraux » à Nontron (24) qui assurera, pour la seconde année consécutive, la direction artistique de la 33ème résidence d’artistes des Ateliers des Arques, intitulée « Résider/réhabiter Le village, la ruine et la forêt », autour d’artistes et designers invités.

Les artistes en résidence cette année

• Jennifer Caubet

• Jean-Sébastien Lagrange, designer

• Anna Saint-Pierre, designer

• Nicolas Verschaeve, designer

• Eugénie Touzé

Un groupe pluriel, issu des champs de l’art contemporain et du design, qui se complète de Samuel Vermeil auteur de l’identité visuelle de cette édition.

Les échanges se poursuivront autour d’un verre dans le jardin du Presbytère. EUR.

Verrière du Presbytère

Les Arques 46250 Lot Occitanie

