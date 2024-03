Outil en Main Le Neubourg Journées des métiers d’Art 2024 Rue de la République Le Neubourg, samedi 6 avril 2024.

Outil en Main Le Neubourg Journées des métiers d’Art 2024 Rue de la République Le Neubourg Eure

L’Outil en Main a pour but l’initiation des jeunes dès l’âge de 9 ans, aux métiers manuels, de l’artisanat et du patrimoine, dont les métiers d’art. Cette initiation a lieu dans de vrais ateliers avec de vrais outils. Elle est guidée par des bénévoles, gens de métier et passionnés, souvent à la retraite. Les jeunes qui participent aux ateliers découvrent différents métiers tout au long de l’année et réalisent des ouvrages de leurs mains. L’Outil en Main œuvre ainsi à la valorisation de tous les métiers manuels auprès des jeunes. Plus de 100 métiers sont représentés dans les ateliers partout en France carreleur, charpentier, couvreur, maçon, métallier, mosaïste, vitrailliste, plombier, tailleur de pierre, pâtissier, dessinateur industriel, photographe etc… Par son action, L’Outil en Main ouvre des horizons aux plus jeunes qui découvrent l’intelligence de la main par une activité ludique. Nous présenterons 4 métiers d’art en présence des enfants de nos ateliers. Chacun sera encadré par des bénévoles pour créer des objets correspondant à différents d’arts. Nous exposerons également d’autres ateliers.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 09:00:00

fin : 2024-04-06 12:30:00

Rue de la République L’Outil en main

Le Neubourg 27110 Eure Normandie outilenmainneubourg27@gmail.com

