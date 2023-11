SAFARI ORCHIDÉES Ossuaire de Douaumont Douaumont-Vaux, 2 juin 2024, Douaumont-Vaux.

Douaumont-Vaux,Meuse

Nul besoin de partir loin pour s’offrir un safari ! Sur le Champ de Bataille de Verdun, la faune et la flore possèdent d’extraordinaires richesses discrètes, sauvages et protégées… Accompagné d’une orchidophile, venez découvrir ces magnifiques plantes à fleurs rares lors de cette sortie de découverte et de sensibilisation. Bouc, abeille, ou encore bourdon, vous rencontrerez plus d’une dizaine d’orchidées sauvages. À vos appareils photos !

Chaussure de marche conseillée

INFOS PRATIQUES

20 participants maximum

Tarif : 5 € /pers (+ de 8 ans)

RDV Parking de l’Ossuaire (Côté monument Israélite)

Réservation obligatoire (places limitées)

Visite en Français. Tout public

Dimanche 2024-06-02 14:30:00 fin : 2024-06-02 17:30:00. 5 EUR.

Ossuaire de Douaumont

Douaumont-Vaux 55100 Meuse Grand Est



You don’t have to go far to enjoy a safari! On the Battlefield of Verdun, the flora and fauna are extraordinarily rich, discreet, wild and protected? Accompanied by an orchid lover, come and discover these magnificent rare flowering plants during this discovery and awareness-raising outing. Goat, bee or bumblebee, you’ll come across more than a dozen wild orchids. Get your cameras ready!

Walking shoes recommended

PRACTICAL INFO

20 participants maximum

Price: 5 ? /pers (over 8 years old)

RDV Ossuary parking lot (Israelite monument side)

Reservation required (places are limited)

Visit in French

¡No hace falta ir muy lejos para disfrutar de un safari! En el campo de batalla de Verdún, la flora y la fauna son extraordinariamente ricas, discretas, salvajes y protegidas.. Acompañado por un amante de las orquídeas, venga a descubrir estas magníficas y raras plantas con flores en esta salida de descubrimiento y sensibilización. Ya sea una cabra, una abeja o un abejorro, se encontrará con más de una docena de orquídeas silvestres. ¡Prepare su cámara!

Se recomienda calzado de senderismo

INFORMACIÓN PRÁCTICA

20 participantes máximo

Precio: 5€ por persona (mayores de 8 años)

Aparcamiento RDV Osario (lado monumento israelita)

Imprescindible reservar (las plazas son limitadas)

Visita en francés

Sie müssen nicht weit reisen, um sich eine Safari zu gönnen! Auf dem Schlachtfeld von Verdun besitzen Flora und Fauna einen außergewöhnlichen Reichtum an diskreten, wilden und geschützten Pflanzen und Tieren Entdecken Sie auf dieser Entdeckungs- und Sensibilisierungsreise in Begleitung einer Orchideenliebhaberin diese wunderschönen und seltenen Blütenpflanzen. Ob Ziegenbock, Biene oder Hummel, Sie werden mehr als ein Dutzend wilder Orchideen sehen. Fotografieren Sie mit Ihrer Kamera!

Wanderschuhe empfohlen

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

maximal 20 Teilnehmer/innen

Preis: 5 ? /Pers (+8 Jahre)

RDV Parkplatz des Beinhauses (Seite des israelitischen Denkmals)

Reservierung erforderlich (begrenzte Plätze)

Besichtigung auf Französisch

Mise à jour le 2023-10-30 par OT GRAND VERDUN