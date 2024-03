OSER LE CONFLIT, ÉVITER LA VIOLENCE Bibliothèque Benoîte Groult Paris, vendredi 14 juin 2024.

Le vendredi 14 juin 2024

de 19h00 à 20h00

.Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Réservation sur place, par téléphone ou sur billetweb.fr

En famille, entre amis ou entre collègues, les conflits sont inévitables ! Faites le choix, avec Laurent Quivogne, d’y faire face. Vous serez en mesure non seulement d’éviter la violence, mais aussi de progresser avec les autres plutôt que de vous opposer à eux.

Dans une société qui prône la bienveillance, les relations apaisées et la solidarité, nous craignons les conflits, car nous pensons, à tort, qu’ils sont systématiquement associés à l’affrontement et à la violence.

C’est pourquoi, dans le but de maintenir une apparence d’harmonie, nous préférons souvent ignorer les tensions, accumulant ainsi du ressentiment et de la frustration. Or, à la longue, cette accumulation peut conduire à une explosion des relations. Ainsi, c’est souvent l’évitement des conflits qui débouche sur des situations violentes.

Laurent Quivogne inspiré par son ouvrage “Oser le conflit, éviter la violence”, vous donnera des méthodes pratiques pour cultiver des relations saines et apaisées.

Lors de cette soirée gratuite, vous pourrez :

Comprendre les mécanismes du conflit, ses origines et ses manifestations.

Prendre conscience de l’impact du conflit sur la dynamique relationnelle professionnelle et personnelle.

Acquérir des pratiques efficaces pour aborder les confrontations de manière constructive.

Un comptoir de vente sera assuré par la Librairie GERESO.

Laurent QUIVOGNE a été ingénieur en informatique puis chef d’entreprise pendant une vingtaine d’années. Il accompagne désormais les dirigeants et leurs équipes, notamment dans les situations de conflit. Il transmet également son expertise à Polytechnique Executive Education et au Centre des Jeunes Dirigeants.

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.billetweb.fr/oser-le-conflit

Droits réservés GERESO