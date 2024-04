ORPHÉE ET EURYDICE CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK / FESTIVAL D’OPERA BAROQUE ET ROMANTIQUE DE BEAUNE Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune, samedi 20 juillet 2024.

Orphée et Eurydice, dans sa version en français pour ténor, a été composé par Gluck pour l’Académie Royale de Musique de Paris en 1774, à la demande de la Dauphine Marie-Antoinette.

Douze ans après son Orfeo en italien, créé à Vienne en 1762, Gluck ajoute de nombreuses pages nouvelles, comme l’ariette d’Orphée, L’Espoir renaît dans mon âme , ou l’air d’Eurydice, Cet asile aimable et tranquille . Les ballets sont développés pour répondre au goût français. Le succès public fut grandiose. Les airs d’Eurydice, Fortune ennemie , à l’acte II ou d’Orphée, Objet de mon amour , au premier acte, Laissez-vous toucher par mes pleurs , au deuxième acte, et le célèbre J’ai perdu mon Eurydice , touchent au sublime. À l’enthousiasme de Voltaire, Julie de Lespinasse surenchérit en écrivant Cette musique me rend folle. Elle m’entraîne, je ne peux manquer un jour… . .

Début : 2024-07-20 21:00:00

fin : 2024-07-20 23:30:00

Rue de l’Hôtel-Dieu Cour des Hospices de Beaune

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

