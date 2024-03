Original du mois : Montparnasse des années folles Bibliothèque Benoîte Groult Paris, samedi 8 juin 2024.

Du samedi 08 juin 2024 au samedi 29 juin 2024 :

.Public jeunes et adultes. gratuit

Grâce à la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, la bibliothèque Benoîte Groult expose des documents patrimoniaux et iconographiques concernant son quartier dans les années 1920.

Une vingtaine de documents vous seront proposés dans les trois vitrines aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

Durant les Années folles, Montparnasse et Montmartre sont les lieux de Paris les plus célèbres et les plus fréquentés, abritant ses prestigieux cafés tels La Coupole, Le Dôme, La Rotonde et La Closerie des Lilas ou les salons comme celui de Gertrude Stein, rue de Fleurus.

Après la fin de la 1ère guerre mondiale, une génération nouvelle rêve d’un monde nouveau et proclame « Plus jamais ça ! ». On s’empresse de lui proposer de nouvelles griseries sur fond de musique. Venu des États-Unis avec les Alliés, le jazz fait son apparition mais également la danse, la radio et les sports, les industries avec les électroménagers, etc., sur fond de très forte croissance économique…

L’utopie positiviste du xixe siècle et son credo progressiste font place à un individualisme déchaîné et extravagant. André Gide et Marcel Proust donnent le ton littéraire de cette tendance qui s’exacerbe et croît avec le mouvement dada dont Tristan Tzara publie le manifeste. Le surréalisme d’André Breton n’est pas loin. L’Art nouveau foisonnant, fauché par la guerre, cède la place aux épures précieuses de l’Art déco.

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr

