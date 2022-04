Orchestre de variété UFO Ornans, 15 août 2022, Ornans.

Orchestre de variété UFO Centre Aqualudique Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans

2022-08-15 20:00:00 – 2022-08-15 Centre Aqualudique Nautiloue Allée de la Tour de Peilz

Ornans Doubs

7 EUR Avec un répertoire de plus de 400 titres, du rétro à la techno en passant par le pop rock, le hard rock, le funk, le disco, les années 80, la dance et surtout les derniers tubes du moment, l’orchestre UFO vous fera danser et chanter les plus grands classiques français et internationaux.

Avec un répertoire de plus de 400 titres, du rétro à la techno en passant par le pop rock, le hard rock, le funk, le disco, les années 80, la dance et surtout les derniers tubes du moment, l’orchestre UFO vous fera danser et chanter les plus grands classiques français et internationaux.

Centre Aqualudique Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans

dernière mise à jour : 2022-04-26 par