Authentique marché aux puces Orbey, dimanche 4 août 2024.

Authentique marché aux puces Orbey Haut-Rhin

Début : 2024-08-04 07:00:00

fin : 2024-08-04 17:00:00

Le premier dimanche d’août est devenu une tradition avec cet authentique marché aux puces. Venez découvrir et chiner de beaux objects anciens.

Belle brocante avec déballages d’antiquités, objets de collections, porcelaines, tissus anciens, poupées et jouets anciens etc. Environ 130 exposants.

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est christine.orbey@voila.fr



