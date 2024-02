ORANGE BLOSSOM SALLE JEAN CARMET Allonnes, jeudi 23 mai 2024.

20h30 – SALLE JEAN CARMETORANGE BLOSSOMOrange Blossom, incarne un style musical qui mélange diverses origines d’influences arabe et occidentale et unit électro et musiques du monde en renversant les frontières des genres musicaux. Orange Blossom revient avec un nouvel album qui sera le fruit d’un voyage phy-sique et sonore à travers le Mali, l’Égypte et Cuba. Cet opus très attendu par les fans, sortira presque 10 ans après Under the shade of Violets , qui a marqué un virage dans l’histoire du groupe. Orange Blossom sillonne les routes de France et du monde entier depuis plus de 20 ans et crée l’évènement à chacun de leur passage. Un projet unique et d’exception, devenu culte auprès d’une communauté qui suit chacun de leurs concerts avec la même ferveur.

Tarif : 19.00 – 21.00 euros.

Début : 2024-05-23 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE JEAN CARMET 5 BOULEVARD D’ANJOU 72700 Allonnes 72