Les tout-petits au spectacle Qui dit noir dit blanc Onet-le-Château, samedi 1 juin 2024.

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-01

La Médiathèque Paul Géraldini vous propose un moment de découverte pour les tout-petits. Un spectacle spécialement conçu pour les enfants de 9 mois à 3 ans.

par Laetitia Cador.

Quand vient la nuit, il fait noir. Mais qui dit noir, dit aussi blanc. Noir de jais ou noir d’encre ? Éclatant ou obscur ? Inquiétant ou fascinant ?

Avec une lampe de poche, on voit l’essentiel, les sens aux aguets, les oreilles enivrées par le bruit du noir velours.

De la dentelle à la sculpture de papier en passant par l’accordéon, des albums jeunesse aux formes multiples et chatoyantes s’offrent aux yeux des bébés avertis. La lectrice, complice et éclairée, jubile au son des pages qui se tournent noir sur blanc, blanc sur noir lors de cette percée au pays du noir.

Deux séances proposées 10h et 11h.

De 9 mois à 3 ans gratuit sur inscription durée 30 min.

Sur inscription au 05 65 77 22 90 ou par mail à mediatheque@onet-le-chateau.fr

Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie



