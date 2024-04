Oncle Vania – Nomade Théâtre Populaire TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, vendredi 3 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-03 20:30 – 22:30

Gratuit : non 11 € / 15 € Billetterie : 02 40 12 12 28

Théâtre / Drame d’Anton Tchekhov Dans le domaine familial, l’arrivée de Serebriakov, vieux professeur renommé à la retraite, et de sa jeune femme va venir perturber l’équilibre de ceux qui y vivent jusque-là. Faire communauté apparaît vite impossible : à force d’avoir accumulé des frustrations émotionnelles, intellectuelles et sexuelles, les personnages sont rattrapés par leurs démons destructeurs. Alors, tous s’accrochent au moment présent pour se sentir vivants, ne fût-ce qu’un instant… Derrière cette ferveur se cachent leurs vies ratées et une insoutenable soif de tendresse. Mise en scène : Lionel CoffinetAvec Philippe Jean, Denis Lochmann, Dominique Dabouis, Victor Schneider, Lénaïg Jan, Marie-Hélène Laffranque, Elisa Desvaux et Odile Paré Durée : 2h Représentations les 2 et 3 mai 2024 à 20h30

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/