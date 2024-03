ON EST TOUS PORTES SUR LA QUESTION – ON EST TOUS PORTE SUR LA QUESTION CAFE THEATRE DES 3T Toulouse, samedi 20 juillet 2024.

Une comédie croustillante à 4 personnages.Auteurs : S. AZZOPARDI, S. DANINO, M. COURCIER, H.DEVOLDER, C. GREEP, C. MICHEL. Mise en scène Gérard PINTER.Le sujet:Entre frustration, addiction et ronron, le sexe au 21ème siècle. Pour qui : pour ceux qui connaissent, connaîtront ou ont connu le sexe à un moment de leur vie. Pour les couples, les célibataires, les alpinistes de haut vol, pour tous ceux qui sont intéressés par le 7ème ciel !

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2024-07-20 à 21:00

Réservez votre billet ici

CAFE THEATRE DES 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31