Olympisme et fraternité les cartières Chaponost, lundi 15 avril 2024.

Olympisme et fraternité dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 15 – 19 avril les cartières 400€ pour le séjour

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-15T08:00:00+02:00 – 2024-04-15T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-19T00:00:00+02:00 – 2024-04-19T19:00:00+02:00

Ce séjour est un séjour sportif à destination des jeunes du CM2 à la fin du collège. C’est un séjour porté en partenariat avec 4 structures permettant la mixité géographique et sociale entre les jeunes participants. Ainsi, plusieurs accueils jeunes participeront à ce séjour : la MJC intercommunale Les Clarines située à Viuz-en-sallaz, le secteur jeunes du pays de Gavot porté par Humatopie, l’accueil jeunes des Montagnes du Giffre et l’accueil jeunes de Oullins-Pierre-Bénite de la banlieue Lyonnaise (ces derniers nous retrouverons pendant les activités et certaines veillées). 8 places sont ouvertes pour chacun des accueils. Nous logerons sur la commune de Chaponost dans le Grand Lyon.

Quotidiennement, nous découvrirons des sports au programme des Jeux Olympiques. Ces sports ont été choisis de manière à ce que les jeunes découvrent ou redécouvrent des sports de toutes les « familles » sportives : les sports collectifs, de combats, de raquettes, aquatiques, artistiques et l’athlétisme (cf planning).

À travers une série d’activités proposée par l’équipe et des prestataires, les participants auront l’opportunité de découvrir les valeurs des Jeux Olympiques telles que l’excellence, l’amitié et le respect. Ces activités pourraient inclure des ateliers sportifs mettant en avant différentes disciplines olympiques, des conférences sur l’histoire et l’impact social des Jeux, ainsi que des discussions sur les valeurs éthiques et morales véhiculées par le mouvement olympique.

les cartières 36 route de la gare chaponost Chaponost 69630 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « accueil@humatopie.fr »}]

sports jeux olympiques