Olympiq’ Parade avec la Cie les Enjoliveurs Plan d’eau du Chêne, Saint Julien de Concelles Saint-Julien-de-Concelles, samedi 22 juin 2024.

Olympiq’ Parade avec la Cie les Enjoliveurs Une déambulation sportive et festive pour fêter les JO ! Samedi 22 juin, 14h30 Plan d’eau du Chêne, Saint Julien de Concelles Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-22T14:30:00+02:00 – 2024-06-22T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-22T14:30:00+02:00 – 2024-06-22T16:00:00+02:00

Plongez au coeur de l’Olympiq’Parade, une célébration éblouissante des Jeux Olympiques, qui fusionne l’art et le sport dans une explosion de couleurs, mouvements et performances captivantes !

Circassiens, échassiers, musiciens et chanteurs animeront cette déambulation autour du plan d’eau pour un moment festif et convivial !

Plan d’eau du Chêne, Saint Julien de Concelles route du lac 44450 Saint Julien de Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire