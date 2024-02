Ökatuko au Cargö | Normandie Impressionniste Le Cargö Caen, mercredi 11 septembre 2024.

Ökatuko au Cargö | Normandie Impressionniste Le Cargö Caen Calvados

L’association incubatrice artistique Neuvième Ruche réunit trois artistes pour une collaboration franco-japonaise autour de la création d’une œuvre immersive et interactive.

Nömak, Katu et Akiko Nakayama mêlent musiques et arts visuels, et interrogent l’harmonie et les conflits qui émergent entre l’humain et la technologie, le naturel et l’artificiel, l’organique et le synthétique, générant des compositions picturales et sonores.

La production artistique japonaise questionne aujourd’hui notre rapport à l’avenir, bouleversé par une nature fragilisée et une matérialité faite de datas et de pixels. À la frontière entre le réel et le rêve, les arts numériques explorent les limites de la perception.

Cette œuvre, fruit d’une résidence de création au Japon, est l’occasion d’une exploration collective de l’environnement des arts et de la nature et invite le public à vivre une expérience immersive, aux frontières du présent et du futur, de la technologie et de la poésie sonore.

L’association incubatrice artistique Neuvième Ruche réunit trois artistes pour une collaboration franco-japonaise autour de la création d’une œuvre immersive et interactive.

Nömak, Katu et Akiko Nakayama mêlent musiques et arts visuels, et interrogent l’harmonie et les conflits qui émergent entre l’humain et la technologie, le naturel et l’artificiel, l’organique et le synthétique, générant des compositions picturales et sonores.

La production artistique japonaise questionne aujourd’hui notre rapport à l’avenir, bouleversé par une nature fragilisée et une matérialité faite de datas et de pixels. À la frontière entre le réel et le rêve, les arts numériques explorent les limites de la perception.

Cette œuvre, fruit d’une résidence de création au Japon, est l’occasion d’une exploration collective de l’environnement des arts et de la nature et invite le public à vivre une expérience immersive, aux frontières du présent et du futur, de la technologie et de la poésie sonore. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-11

fin : 2024-09-11

Le Cargö 9 Cours Caffarelli

Caen 14000 Calvados Normandie contact@lecargo.fr

L’événement Ökatuko au Cargö | Normandie Impressionniste Caen a été mis à jour le 2024-02-15 par OT Caen la Mer