OKA dans les Bois Parc de la Poudrerie Vaujours, dimanche 16 juin 2024.

OKA dans les Bois Compagnie du Porte-Voix – Florence Goguel Dimanche 16 juin, 15h45, 17h15 Parc de la Poudrerie sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-16T15:45:00+02:00 – 2024-06-16T16:20:00+02:00

Fin : 2024-06-16T17:15:00+02:00 – 2024-06-16T17:50:00+02:00

Programmation dans le cadre du Festival Un neuf trois Soleil!

OKA est une invitation à porter un autre regard sur la nature qui nous entoure.

Deux musiciens puisent dans les racines des musiques du monde et plongent les spectateurs dans des ambiances évocatrices d’un monde sauvage à la limite du visible, prêt à se métamorphoser et à résonner.

Installés sur des îlots au cœur de l’espace scénique, petits et grands peuvent, au gré de leurs envies, participer au geste artistique, s’emparer d’objets évocateurs d’une nature imaginaire ou simplement se laisser porter par les voix et la musique.

OKA, concert-immersif a été créé en décembre 2022 pour les théâtres et les lieux non-dédiés. Le projet d’emmener ce spectacle vers l’extérieur est venu très naturellement puisqu’OKA parle directement de notre lien à la nature, mais aussi parce que la compagnie du Porte-Voix a toujours eu un axe de création pour les espaces naturels. Nous adaptons ainsi la scénographie pour l’extérieur et prolongeons la reflexion autour des matières proposées au public pour aller vers des éléments naturels brut. Nous developpons également le travail du land-art en collaboration avec Constance Arizzoli.

PRESSE

« Faire partie d’un tout ? Rendre perceptible notre relation à la nature, au vivant ? C’est ce que réussit ce « concert-paysage », (…) tant dans sa forme, immersive, que dans son propos.»

TTT Télérama – Françoise Sabatier Morel

Durée : 40 minutes ( temps d’accueil du public inclus)

Teaser : https://vimeo.com/872528763

DISTRIBUTION

Conception : Florence Goguel

Musique et interprétation : Gonzalo Campo et Florence Goguel

Collaboration artistique : Constance Arizzoli

Scénographie, création textile, costumes : Marlène Rocher

Décor : Patrice Balendreaud, Tatiana Cotte et Jean-Luc Priano

Régie Lonni Zapha

Administration / Production : Elsa Brès

