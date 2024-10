Ohé Capitaine cinéma Bonne Garde Nantes, samedi 26 octobre 2024.

Ohé Capitaine cinéma Bonne Garde Nantes Samedi 26 octobre, 14h30 7 € (adultes) / 6 € (enfants)

“Festi’mômes” festival pour cinéphiles en culottes courtes et leurs familles

Le Livre qui rêve vous embarque, avec ses contes a dormir debout, au pays des Pirates. Vous naviguerez sur les vagues avec la Princesse et le beau Capitaine, Georges le pirate et bien d’autres …

L’HISTOIRE :

Petites dames, petits messieurs ! Tremblez !

Le navire « Le dragon à moustaches » est de retour !

Coucheurs de soleil, Croissanteurs de Lune et Lanceurs d’étoiles, êtes-vous prêts ?

Prêts, Capitaine !

Très bien ! Saupoudreurs de rêves et Raconteurs d’histoires, à vos postes !

PUBLIC : A partir de 5 ans

HORAIRE: 14h30

TARIF : 7 € (adultes ) 6 € (enfants )

RESERVATION : 02 40 82 70 38 – [livrequireve@gmail.com](mailto:livrequireve@gmail.com)

LIEU: Ciné-théâtre Bonne Garde 20 rue Frère Louis 44 200 Nantes. Tram, Pirmil

https://www.atelierdulivrequireve.fr/ livrequireve@gmail.com 02 40 82 70 38

cinéma Bonne Garde 20 rue frère Louis Nantes Sud Nantes 44200 Loire-Atlantique

