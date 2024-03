OGS Plages musicales Labenne, vendredi 9 août 2024.

OGS Plages musicales Labenne Landes

Concert du vendredi soir des plages musicales !

Rendez-vous à 19h sur l’esplanade de la plage.

Le groupe OGS est un power trio de reprises Pop et Rock, composé de Tom à la guitare et au chant, Noé à la batterie et Julien à la basse. Passionnés de musique et élèves du conservatoire des Landes, les deux frères se sont lancés avec leur père dans cette aventure musicale familiale il y a maintenant deux ans, pour vivre à fond au rythme de la musique ! Un concert rock à partager.

Programmé par LMA. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 19:00:00

fin : 2024-08-09 21:00:00

Esplanade de la plage

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine culture@ville-labenne.fr

