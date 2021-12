O.G.N.I – Objet Glissant Non Identifié Prémanon, 22 janvier 2022, Prémanon.

O.G.N.I – Objet Glissant Non Identifié Prémanon

2022-01-22 – 2022-01-22

Prémanon Jura Prémanon

Participez à la compétition internationale de glisses !

Qui sera l’équipe la plus rapide ? Portera le plus beau déguisement ? Qui sera l’équipe la plus déjanté ? Et qui aura le plus bel engin ?

cfpremanon@gmail.com

Participez à la compétition internationale de glisses !

Qui sera l’équipe la plus rapide ? Portera le plus beau déguisement ? Qui sera l’équipe la plus déjanté ? Et qui aura le plus bel engin ?

Prémanon

dernière mise à jour : 2021-12-20 par