Numok 2024 : L’atelier de Sacha Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris, samedi 4 mai 2024.

Le samedi 04 mai 2024

de 15h00 à 17h00

.Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans. gratuit

Inventeurs, inventrices, inventions ! Tout le monde peut inventer.

Samedi 4 mai à 15h

Inventrices,

inventeurs, et inventions : comment trouve-t-on des idées pour inventer et

comment peut-on réaliser soi-même une invention rigolote, utile, inédite, en

utilisant des matériaux communs et même de la récup.

Nous participerons

ensemble à plusieurs expériences sonores, électriques, visuelles, et

découvriront les noms de grands inventeurs et inventrices. Avec Sacha,

inventeur, bricoleur et médiateur scientifique qui vous présentera ses

inventions la Sardine Box, le synthé patason, les ballonphones et les

ventilateurs spirographes.

Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris

Contact : +33156811070 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ https://www.facebook.com/bibliothequerilke/

©alexandresakharov