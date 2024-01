NUMOK 2024 : L’ atelier de Sacha inventeurs, inventrices, inventions Bibliothèque Goutte d’Or Paris, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 avril 2024

de 15h00 à 17h00

.Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 13 ans. gratuit

A partir de 6 ans

Sur inscription auprès de la bibliothèque

Atelier inventeurs, inventrices, inventions avec Sacha.

Comment peut-on

réaliser soi même une invention rigolote, utile, inédite, en utilisant

des matériaux communs et même de la récup ? Nous participerons à plusieurs expériences sonores, électriques, visuelles, et découvrirons

les noms de grands inventeurs et inventrices, avec Sacha, inventeur,

bricoleur et médiateur scientifique qui vous présentera ses inventions

la Sardine Box, le synthé patason les ballonphones

et les ventilateur spirographes.

Cet atelier innovant te permettra d’explorer les possibilités ouvertes par la science !

Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris

Contact : +33153092610 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744

#sasha Tout le monde peut devenir inventrice / inventeur !