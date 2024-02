NUIT PIERRESVIVES, NUIT SPORTIVE Montpellier, samedi 18 mai 2024.

Une soirée pour petits et grands riche en animations !

Comme chaque année le Domaine départemental Pierresvives s’associe à la Nuit européenne des musées dans un format inédit et ludique pour toute la famille. Nous vous proposons une programmation dédiée aux sports pour une soirée riche en défis, en ateliers et autres activités. Détail des animations à découvrir prochainement. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 19:00:00

fin : 2024-05-18 23:00:00

Archives départementales

907 rue du professeur Blayac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie serv-educa.archives@herault.fr

L’événement NUIT PIERRESVIVES, NUIT SPORTIVE Montpellier a été mis à jour le 2024-02-14 par PIERRESVIVES