Nuit européenne des Musées Wattwiller, samedi 18 mai 2024.

Nuit européenne des Musées Wattwiller Haut-Rhin

Visite des expositions de l’Historial sous un angle inédit avec le médiateur culturel et mémoriel.

À l’occasion de la Nuit européenne des Musées 2024, vous pourrez redécouvrir les expositions permanente et temporaire de l’Historial franco-allemand de la Grande Guerre au Hartmannswillerkopf sous un angle inédit. Accompagné du médiateur, différents éclairages donneront à cette visite un caractère feutré et intimiste. Vous trouverez au Hartmannswillerkopf tous les éléments pour passer une Nuit des Musées originale. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 18:00:00

fin : 2024-05-18 21:00:00

Col du Silberloch

Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est contact@memorial-hwk.eu

