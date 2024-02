NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Place de la 2ème DC Lunéville, samedi 18 mai 2024.

Samedi

Une incursion nocturne dans les espaces du musée et les espaces restaurés.

Visites guidées, spectacles courts et performances diverses une façon insolite de vivre les salles du château de Lunéville…

Au programme MOBIL (Cie Demeure Drue), TURN AROUND BOY (Cie le Grand Jeté), L’ILLUSTRE THEÂTRE DES FRERES SABBATTINI (Cie Histoires d’Eux), concerts itinérants du DUO VILL’ D’AMES (violons), VISITES GUIDÉES nocturnes, restitution de l’opération LA CLASSE, L’ŒUVRE , etc.

Entrée Libre.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 18:00:00

fin : 2024-05-18 22:00:00

Place de la 2ème DC Château de Lunéville

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est

