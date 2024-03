Nuit des Relais Paris 2024 : la course festive et solidaire contre les violences faites aux femmes Hôtel de Ville Paris, mardi 23 avril 2024.

Le mardi 23 avril 2024

de 18h00 à 23h00

.Tout public. payant

Prix du dossard : 30 euros.

La course festive et solidaire contre les violences faites aux femmes.

Depuis 2016, la Fondation des Femmes, fondation de référence en matière de lutte pour les droits des Femmes et contre les violences dont elles sont victimes, organise chaque année la Nuit des Relais, LA course festive et solidaire de collecte de fonds pour être aux côtés des femmes et des associations qui les soutiennent partout en France.

Courir, marcher, agir pour l’égalité

Évènement devenu incontournable, la Nuit des Relais rassemble entreprises, associations et citoyen.n.es, lors d’une course inclusive, à laquelle tout le monde peut participer à son rythme. Dans une ambiance festive, les équipes ayant collecté des fonds au préalable, se relaient toutes les 8 minutes pendant toute une soirée pour un moment exceptionnel. Village associatif, buvette, DJ, formation contre le harcèlement de rue et animations en tous genres offrent une soirée festive, propice à la sensibilisation et à la mobilisation.

Des fonds pour financer des projets associatifs à fort impact

Depuis 2016, 946 000 € ont été collectés lors des Nuits des Relais. Concrètement, les fonds collectés permettent de soutenir des projets à fort impact en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et contre les violences faites aux femmes. La Fondation des Femmes reversera à nouveau cette année l’intégralité des fonds à des associations de terrain à la suite d’un appel à projets.

Comment participer et soutenir les associations :

Inscrivez-vous sur nuitdesrelais.org

Créez une équipe de 5 à 10 personnes, entre ami.es, collègues de travail ou famille

Lancez votre collecte auprès de votre entourage. Objectif : 1000 € minimum

Rendez-vous le jour J pour une soirée inoubliable !

Revivez en images l’édition 2023 !

Hôtel de Ville 5, rue de Lobau 75004

Mathieu Delmestre