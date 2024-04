Nuit des musées Bazas, samedi 18 mai 2024.

Nuit des musées Bazas Gironde

Profitez d’une journée exceptionnelle à l’occasion de la Nuit des musées ! Plongez dans l’univers envoûtant des contes narrés par Jean Loustic, une expérience immersive à ne pas manquer, en partenariat avec le festival Polycontes. En soirée, laissez-vous émerveiller par le spectacle « Lumière sur l’église St-Romain de Poussignac », un son et lumière saisissant devant l’église. Ensuite, laissez-vous emporter par les mélodies envoûtantes d’un quatuor à cordes à travers le XIXe siècle, interprété par le talentueux Quatuor Métamorphoses, avec le soutien de l’Académie Ravel et de la Région Nouvelle-Aquitaine. Terminez cette soirée en beauté avec un moment convivial autour d’un verre de l’amitié sous le porche d’entrée de l’église. Une journée riche en découvertes et en émotions vous attend !

Le musée municipal sera ouvert de 10h30 à 12h30et de 14h00 à 18h. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Nuit des musées Bazas a été mis à jour le 2024-04-03 par OT du Bazadais