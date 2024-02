NUIT DE L’HORREUR AU TRAIN FORESTIER Abreschviller, jeudi 31 octobre 2024.

NUIT DE L’HORREUR AU TRAIN FORESTIER Abreschviller Moselle

Jeudi

Montez à bord du train pour un voyage terrifiant en pleine obscurité où vous pourrez découvrir tout au long du trajet des animations regroupant des fantômes, zombies, plus effrayants que jamais surgir des recoins les plus sombres de la forêt. Laissez-vous surprendre et réserver votre soirée du 31 Ootobre .

Cette animation payante est uniquement sur réservation téléphonique

Une buvette et de la restauration sont proposées sur place.Tout public

19.5 EUR.

Début : 2024-10-31 18:00:00

fin : 2024-10-31 19:30:00

2 place Norbert Prévôt

Abreschviller 57560 Moselle Grand Est train.abreschviller@wanadoo.fr

