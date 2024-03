Nouvelles venues Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris, samedi 18 mai 2024.

Avec le programme « Nouvelles venues », le mahJ s’attache à étudier et à mettre en valeur la vie et l’œuvre des artistes femmes de la collection.

Ce premier accrochage est consacré à Charlotte Henschel (1898-1985), Georgette Meyer (1916-2020) et Sonia Steinsapir (1912-1980), trois créatrices de la même génération, aux parcours de vie singuliers et aux sensibilités artistiques différentes.

De récents dons d’œuvres et d’archives permettent de mieux comprendre leurs trajectoires respectives. Charlotte Henschel est peintre : elle a fréquenté l’Académie Ranson et les artistes dits de la nouvelle école de Paris au côté desquels elle explore les voies de l’abstraction. Sonia Steinsapir aime le dessin et la gravure, et reste attachée à la figuration qui lui permet de fixer sur le papier le souvenir de ses camarades d’internement au camp de Beaudésert-Mérignac, près de Bordeaux, durant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, Georgette Meyer réalise des appliqués, utilisant le tissu comme d’autres la peinture, et agençant des éléments textiles dans des compositions colorées pour fixer des moments de son histoire personnelle.

Si ces artistes ont grandi dans des pays différents – Allemagne, Pologne, Russie, France –, elles ont toutes en commun d’avoir choisi Paris et d’avoir survécu à l’Occupation dans la clandestinité. Cet accrochage, qui mêle œuvres et archives, leur rend hommage.

Cet accrochage est présenté au deuxième étage, en fin de parcours permanent.

Musée d'art et d'histoire du Judaïsme 71 rue du Temple 75003 Paris Paris 75003 Le Marais Paris Île-de-France Le Musée d'art et d'histoire du Judaïsme est installé dans l'un des plus beaux monuments

historiques du Marais, l’hôtel de Saint-Aignan, édifié au XVIIe siècle. Le musée retrace l’évolution du monde juif à travers son patrimoine artistique et culturel, et accorde une place privilégiée à l’histoire des juifs en France depuis le Moyen Âge, tout en évoquant les communautés d’Europe et d’Afrique du Nord. Sa collection, parmi les plus belles au monde, présente des objets de culte, des manuscrits, des textiles ainsi que des documents uniques sur l’affaire Dreyfus. Une place importante est faite à la présence juive dans les arts avec des peintres de l’École de Paris (Chagall, Kikoïne, Soutine…) et des artistes contemporains (Christian Boltanski, Sophie Calle…).

