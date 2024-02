Nouveauté Plantes gourmandes et médicinales La Teste-de-Buch, vendredi 30 août 2024.

La forêt de Camicas regorge d’une flore riche, aux nombreuses propriétés médicinales et gourmandes. Découvrez les plantes sauvages sous un nouveau jour, comment les reconnaître et les utiliser sur place pour une tisane revigorante ?

La visite part à partir de 4 personnes et le nombre maximum de participant est de 15.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. 10 10 EUR.

Début : 2024-08-30 10:00:00

fin : 2024-08-30 12:00:00

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine info@tourisme-latestedebuch.fr

