Notre Songe Flagey, 1 juillet 2022, Flagey.

Notre Songe

28 Grande Rue Ferme Courbet Flagey Doubs Ferme Courbet 28 Grande Rue

2022-07-01 – 2022-07-01

Ferme Courbet 28 Grande Rue

Flagey

Doubs

Flagey

Le territoire Loue Lison a accueilli la compagnie Le sens des mots en résidence sur le territoire autour d’ateliers d’écriture et de théâtre. Pour clôturer cette résidence, les artistes vous proposent de les rejoindre afin de partager avec vous leurs songes à l’occasion de l’événement « NOTRE SONGE ».

Durant l’événement, la compagnie proposera une lecture des extraits de leur futur spectacle au rythme de chansons et d’un bal littéraire, suivi d’un apéro festif.

On espère vous y voir nombreux !

atelier@lessensdesmots.eu

Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey

