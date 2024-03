NORDINE GANSO ESPACE BEAUMARCHAIS Maromme, jeudi 30 janvier 2025.

À 24 ans, fraîchement installé à Paris, le Girondin Nordine Ganso fait partie des humoristes de cette nouvelle génération qui aspirent à devenir grands.Ce pur produit bordelais a enchaîné les scènes ouvertes parisiennes les plus réputées pour y forger un humour bien à lui, où il raconte ses anecdotes avec une sincérité et une finesse déconcertantes.Élu étudiant le plus drôle de France en 2017, Nordine a rapidement su s’imposer dans le milieu de l’humour en étant finaliste du Festival d’humour de Paris 2018. Il est également membre de la Troupe du Jamel Comedy Club depuis 2019 et fait partie de la sélection des 9 Étoiles Espoir Humour du Parisien en 2020. L’événement a été diffusé le 4 janvier 2021 sur Comédie .

Tarif : 34.20 – 34.20 euros.

Début : 2025-01-30 à 20:30

Réservez votre billet ici

ESPACE BEAUMARCHAIS 13 RUE DE LA REPUBLIQUE – 76150 Maromme 76