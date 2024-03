Noémie Bousquainaud – Coucou les moches Café Théâtre Le Bacchus Rennes, mardi 22 octobre 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-10-22 21:00

Fin : 2024-10-27 22:15

Coucou les moches…c’est peut-être un peu too much !!?? Et bien non ! Car Noémie Bousquainaud elle est comme ça…elle ose tout et c’est à ça qu’on la reconnaît…

Trop brusque, trop directe, trop cash, trop féministe, trop romantique, trop angoissée, trop engagée, trop bavarde, trop gaffeuse, trop Instagrameuse, manquerait plus qu’elle soit trop belle…

Une vision sans filtre sur notre société et tout ce qui vous entoure…

Inutile de vous dire qu’elle est surtout trop drôle… parce que là ça serait too much !

PS 1: Si tu es vraiment moche, tu peux quand même venir…bisous

PS 2 : si tu es vraiment très moche, mets-toi au fond tu verras aussi bien sans effrayer les autres… bisous câlins

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Quartiers Ouest Rennes Ille-et-Vilaine