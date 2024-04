Nocturne gratuite exceptionnelle aux Étincelles Cité des sciences et de l’Industrie Paris, samedi 18 mai 2024.

Nocturne gratuite exceptionnelle aux Étincelles Dans le cadre de la Nuit européenne des musées 2024, une soirée exceptionnelle pour suivre gratuitement les exposés des Étincelles du Palais, et assister à une séance au planétarium. Samedi 18 mai, 18h00 Cité des sciences et de l’Industrie Libre et gratuit sans réservation et dans la limite des places disponibles

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées 2024

Le programme :

18h15 : Réactions en tout genre (à partir de 6 ans) / Florilège d’expériences (à partir de 9 ans) / Attention ! Expérimentations mathématiques en cours ! (à partir de 9 ans) / L’eau dans le système solaire (à partir de 9 ans)

19h15 : Une chimie lumineuse (à partir de 9 ans) / Attention ! Expérimentations mathématiques en cours ! (à partir de 9 ans)

20h15 : Une histoire de verres (à partir 12 ans) / Florilège d’expériences / L’ADN ? Elémentaire mon cher Watson ! / L’eau dans le système solaire

21h15 : Molécules géantes (à partir de 15 ans) / Modéliser les vagues ou la pollution de l’air : Ma thèse en 10 minutes ! (à partir de 12 ans)

22h15 : Quelques mystères de l’olfaction (à partir de 15 ans) / Florilège d’expériences / L’ADN ? Elémentaire mon cher Watson ! / L’eau dans le système solaire

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

