Nocturne découverte des phares de la mer d’Iroise Plouarzel, mercredi 1 mai 2024.

Nocturne découverte des phares de la mer d’Iroise Plouarzel Finistère

La mer d’Iroise est la plus illuminée du monde, venez découvrir l’histoire des phares et feux qui s’y trouvent grâce à une maquette interactive et observez leur signaux une fois la nuit tombée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 20:00:00

fin : 2024-05-01

Pointe de Corsen

Plouarzel 29810 Finistère Bretagne atelier-ecolau@gozmail.bzh

L’événement Nocturne découverte des phares de la mer d’Iroise Plouarzel a été mis à jour le 2024-03-19 par OT IROISE BRETAGNE