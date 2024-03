NISKA LES ARENES Evry-Courcouronnes, jeudi 18 avril 2024.

NISKAIl est venu dans l’inconnu, il repartira inoubliable. Aujourd’hui, Niska est dans la tête de millions de personnes grâce a` un rap qui ne laisse plus personne indifférent. En France, mais pas que : en quelques années, le rappeur de l’Essonne s’est impose´ comme l’un des plus flamboyants porte-drapeaux de la musique francophone en dehors des frontières hexagonales. Et c’est tout sauf un hasard, tellement l’impertinence de Niska déroute tout autant qu’elle fascine : chacun de ses tubes est une piqûre d’adrénaline dont on ne se peut passer. Une invitation a` danser, un hymne émancipatoire qui libère les corps et pousse au lâcher-prise. Le parfait mélange des sonorités africaines qui inspirent la pop d’aujourd’hui et de la vivacité´ du rap français. « Je suis le symbole de ce que le rap est devenu : une musique décomplexée, qui touche tout le monde. ».Après s’être produit dans un Accor Arena complet l’année dernière, Niska a sorti « Le Monde est Méchant V2 », une réédition de son dernier projet qui est déjà certifiée disque d’Or. En même temps, Niska en a profité pour dépasser la barre du million d’albums vendus en carrière.Niska est le symbole d’une France multiple et fière, leader d’une culture qui a réussie à se faire accepter à la grande échelle, son dernier projet nous donne une nouvelle occasion de le célébrer comme tel.RONISIARonisia Mendes Morges, née en 1999 au Cap-Vert, s’installe à Grigny, en région parisienne, à l’âge d’un an. Baignée dans une diversité musicale allant de Rihanna à La Compagnie créole, sa passion pour la musique naît dès son enfance. Encouragée par son entourage, elle se lance dans une carrière musicale, marquée par le succès de son premier single Plus de peine en mai 2019. Le point culminant de sa carrière survient avec Atterrissage en juillet 2020, qui attire l’attention des maisons de disques. Signant chez Epic Records en octobre 2020, elle sort son premier album éponyme en janvier 2022, mêlant habilement le néo-RnB et l’afropop. Son ascension se poursuit en 2022 avec de nouveaux singles à succès et des performances à guichets fermés, confirmant son statut d’étoile montante de la pop urbaine française. Son dernier album Era 2024 témoigne de son talent indéniable et de ses collaborations internationales, confirmant son influence sur toute une génération de mélomanes.

Tarif : 20.50 – 52.00 euros.

Début : 2024-04-18 à 21:00

LES ARENES PLACE DES TERRASSES 91000 Evry-Courcouronnes 91