NIMA SARKECHIK & ARIANA VAFADARI LE TRITON Les Lilas, jeudi 20 juin 2024.

NIMA SARKECHIK & ARIANA VAFADARI Nima Sarkechik piano

Ariana Vafadari chant Jeudi 20 juin, 20h00 LE TRITON TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-20T20:00:00+02:00 – 2024-06-20T21:30:00+02:00

Fin : 2024-06-20T20:00:00+02:00 – 2024-06-20T21:30:00+02:00

« Ariana Vafadari et sa voix profonde se sont invitées dans ma vie lors de l’événement « Femme, Vie, Liberté » au Triton en janvier 2023. Une rencontre sur scène après avoir partagé les bancs du conservatoire de Paris 20 ans auparavant… L’iran et son identité secrète en guise de liant, l’exil en fond sonore et la quête de ce que nous sommes devenus, de ce que nous devenons. C’est avec la force émotionnelle d’un parcours où l’histoire et l’art se mêlent en une rencontre sous le sceau de l’évidence. Une évidence : la musique de Schubert et ses précieux lieder (« chansons » en allemand), à la manière du « wanderer » (voyageur) qui avance vers lui-même, tendant la main vers son prochain. Le metteur en scène et dramaturge Florient Azoulay nous fait l’amitié de sublimer l’instant, de son regard éclairé. » Nima Sarkechik

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/

