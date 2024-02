NICOLAS SAEZ – CONCERT NICOLAS SAEZ L’EKLA Le Teich, vendredi 12 avril 2024.

Flamenco actuel – musique, chant & danseS’inspirant d’artistes comme Vicente Amigo, Antonio Rey, Dani de Morón, ou encore Jesús Guerrero, le guitariste et compositeur Nicolas Saez chemine sur les routes du flamenco avec la singularité et la délicatesse qui le caractérisent. S’il revendique son héritage andalou en restant fidèle aux codes du flamenco il garde néanmoins un irrésistible besoin de s’ouvrir à d’autres influences en proposant un flamenco personnel, actuel, ouvert, presque impressionniste.Entouré par des artistes chevronnés de la scène flamenca, jazz et rock, Nicolas Saez offre avec En mi sitio un concert d’une grande diversité. Avec Nicolas Saez : Guitare et composition, Alberto Garcia : Chant, guitare, chœurs, Léa Llinares : Danse, Nicolas Frossard : Violon, Julien Cridelause : Basse, Sabrina Romero : Percussions, choeurs, danse.

Tarif : 14.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-12 à 20:30

L’EKLA 67 RUE DES PINS 33470 Le Teich 33