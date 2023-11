José James THEATRE LINO VENTURA, 30 mai 2024, NICE.

José James THEATRE LINO VENTURA. Un spectacle à la date du 2024-05-30 à 20:00 (2024-05-30 au ). Tarif : 25.5 à 25.5 euros.

La Ville de Nice, le Théâtre Lino Ventura et Panda Events présentent dans le cadre des concerts Nice Music Live Officiel : Jeudi 30 Mai 2024 José James // + Première partie Ouverture des portes : 20h00 Gratuit : de 0 a 10 ans JOSE JAMES Après 12 albums salués par le public et la critique, le chanteur et compositeur de Minneapolis revient avec un album entièrement original au printemps 2024. José James est assurément le chanteur jazz de la génération hip-hop, une vocation qu’il a récemment confirmé avec son hommage remarqué à Erykah Badu. Auteur et tastemaker accompli, il brouille les lignes entre jazz traditionnel et contemporain, hip-hop, soul, funk, pop et rock. A paraitre sur son propre label Rainbow Blonde Records, 1978 fait évidemment référence au temps écoulé depuis sa naissance, et affirme une place à part dans le continuum des styles musicaux. José James José James

Votre billet est ici

THEATRE LINO VENTURA NICE 168, bd de l’Ariane Alpes-Maritimes

25.5

EUR25.5.

Votre billet est ici