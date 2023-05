Journée Portes Ouvertes e-artsup Nice e-artsup Nice, 17 juin 2023 14:00, Nice.

Déçu(e) des résultats de Parcoursup ? Nous vous proposons 4 univers pour répondre à vos envies : Direction Artistique, Motion Design, Animation ou Game. Samedi 17 juin, 14h00 1

Déçu(e) des résultats de Parcoursup ? Nous vous proposons 4 univers pour répondre à vos envies : Direction Artistique, Motion Design, Animation ou Game. Au programme : Conférence du directeur, présentation des programmes de formation et l’univers créatif qui vous correspond le mieux ; Rencontres, échangez avec les étudiants, l’équipe pédagogique ; Exposition, découvrez les travaux des étudiants ; Ouverture des candidatures, déposez votre dossier et prenez RDV pour un entretien personnalisé.

e-artsup

Créée en 2001 e-artsup, l’école de la passion créative, forme des créatifs et des designers dans les domaines de la communication visuelle, de la direction artistique, du motion design, du cinéma d’animation et du jeu vidéo. Elle est présente dans dix villes de France : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Tours et compte 2 000 étudiants chaque année. Membre du Groupe IONIS, leader de l’enseignement supérieur privé indépendant en France (29 écoles et entités dans 27 villes en France à l’International et plus de 35 000 étudiants), elle est au cœur de campus urbains pluridisciplinaires composant ainsi un écosystème global avec des écoles de business, de marketing, et d’ingénieurs ainsi qu’un incubateur.

e-artsup Nice 131 boulevard René Cassin 06200 Nice Caucade Nice 06299 Alpes-Maritimes