New’Garo Théâtre Antique Arles, vendredi 12 juillet 2024.

New’Garo L’année 2024 rend hommage à Claude Nougaro et à sa disparition le 4 mars 2004. Pour cette occasion, Les Suds à Arles présentent le programme New’Garo. Vendredi 12 juillet, 21h30 Théâtre Antique Tarif réduit : 28€ / Tarif plein : 37€ / Carré réservé : 42€

avec Mélissa Laveaux, Ray Lema, Souad Massi, Jowee Omicil, Marion Rampal, Sanseverino et Orchestre sous la direction de Fred Pallem.

Place à un grand nom de la Chanson française avec cet hommage à l’éternel Claude Nougaro disparu il y a tout juste 20 ans. Issu·es d’horizons très différents et né·es en divers temps et lieux de la planète, six hommes et femmes se laissent habiter par l’œuvre du maestro qui a trempé sa langue natale dans la richesse de toute la musique du monde : l’opéra italien d’abord sous l’influence de son baryton de père, le jazz et la java bien sûr, le swing, les rythmes latins et d’ailleurs… Sans oublier la vague tropicaliste d’un Gilberto Gil ou d’un Chico Buarque que ce jazzman épris de Brésil contribua largement à faire connaître en France avec ses adaptations de titres à succès de la bossa nova.

Réunissant de belles voix autour d’un big-band groovy aux couleurs pop-rock et jazz dirigé par l’audacieux Fred Pallem (à qui l’on doit Le Sacre du Tympan), ce tour du monde chaleureux donne un nouveau brillant à la drôle de verve du « poète avec l’accent ». Dansez sur moi semblerait encore susurrer à nos oreilles le Troubadour toulousain sous la voûte étoilée du Théâtre Antique arlésien…

Théâtre Antique Boulevard des Lices, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.suds-arles.com/billetterie/fr/2024/festival/concert-new-garo »}] https://www.suds-arles.com/billetterie/fr/2024/festival/concert-new-garo

