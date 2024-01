Concert : Le Bal Warn!ng Musée de la Faïence et des Beaux Arts Nevers, vendredi 31 mai 2024.

Concert : Le Bal Warn!ng Musée de la Faïence et des Beaux Arts Nevers Nièvre

Début : 2024-05-31 21:00:00

fin : 2024-05-31

Venez assister au concert « Le bal Warn!ng » en plein air dans le jardin du Musée de la Faïence et des Beaux Arts à NEVERS dans le cadre du Big Bang 2024.

Paso doble et valse musette, biguines bigarrées et tarentelles en?évrées, choros chaloupés et chameaux du Morvan, saveurs languides ou secousses balkaniques, le bal Warn!ng relève le défi de nous faire entrer dans le rythme du monde et le monde du rythme.

Au son des anches, cordes, cuivres, percussions, le brio des instruments acoustiques se met au service du panache de l’esprit du bal populaire d’ici et d’ailleurs.

Pour rejoindre le bal nul besoin de savoir danser. Il suf?t d’avoir envie de se retrouver pour fêter les noces du jour et de la nuit.

Christophe Girard : accordéon

Nicolas Nageotte : clarinettes

Carmen Lefrançois : saxophones, flûte, clarinette

Sylvain Rabourdin ou Amaryllis Billet : violon

Raphaël Martin : tuba

François Merville : batterie

Tarifs : 8€ à 12€.

Musée de la Faïence et des Beaux Arts 16 Rue Saint Genest

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté communication@bigbangjazz.com



