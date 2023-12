Salon des artisans et créateurs Neuf-Brisach, 8 juin 2024, Neuf-Brisach.

Neuf-Brisach Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 10:00:00

fin : 2024-06-09 19:00:00

Une cinquantaine d’exposants vous proposeront leurs spécialités et créations. Espace bien-être et minéraux, thérapies. Food trucks pour vous restaurer. Concert de Sawadee le dimanche après-midi..

Une cinquantaine d’exposants vous proposeront leurs spécialités et créations. Espace bien-être et minéraux, thérapies. Food trucks pour vous restaurer. Concert de Sawadee le dimanche après-midi.

En plein air autour des fortifications, plus de 65 exposants vous proposeront leurs spécialités et créations. Espace bien-être et minéraux avec ateliers et thérapies dans la Tour des Beaux-Arts. Food trucks pour vous restaurer. Animation musicale en continu.

0 EUR.

Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-18 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach