NETTOYAGE DU PECH DE LIGNAN-SUR-ORB Lignan-sur-Orb, samedi 13 avril 2024.

NETTOYAGE DU PECH DE LIGNAN-SUR-ORB Lignan-sur-Orb Hérault

La propreté de notre environnement est l’affaire de toutes et tous.

Cette matinée de ramassage de déchets en pleine nature sensibilisera le public à cette thématique.

L’Alpal guidera les groupes à travers le Pech.

L’association “StretchingZen Lignan” proposera un moment de stretching et de la relaxation à la fin de la balade.

L’association des Parents d’élèves aidera à servir un verre de l’amitié.

Tout public, gratuit. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 09:30:00

fin : 2024-04-13

1 Rue Raymond Cau

Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie

