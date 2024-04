Ne tirez pas sur le scarabée ! spectacle en plein air Jardin des arts Saint-Germain-en-Laye, samedi 1 juin 2024.

Ne tirez pas sur le scarabée ! spectacle en plein air Ne tirez pas sur le scarabée ! Un polar chez les insectes Samedi 1 juin, 15h00 Jardin des arts

Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Ne tirez pas sur le scarabée ! Un polar chez les insectes

Par le Théâtre de la vallée / D’après le roman de Paul Shipton

Muldoon La Punaise, scarabée et détective privé, s’interroge sur la disparition d’Eddie, le perce-oreilles, quand la Reine des fourmis le charge d’enquêter sur les actions d’une bande de fourmis dangereusement individualistes.

Mais Muldoon La Punaise se rend vite compte que le problème est bien plus vaste et dangereux pour l’équilibre du Jardin.

Jardin des arts Rue Henri IV 78100 Saint-Germain-en-Laye

