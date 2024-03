Nature et coups de crayons : le crépuscule au marais d’Olives Parempuyre – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Parempuyre, vendredi 28 juin 2024.

Nature et coups de crayons : le crépuscule au marais d’Olives Découvrez le Parc des Jalles avec plus de 80 animations programmées entre mars et juin 2024. Vendredi 28 juin, 21h00 Parempuyre – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gratuit sur inscription

« Venez voir les lumières du crépuscule sur le marais, au programme coups de crayons pour croquer le paysage et observations des espèces ».

Animée par : Cistude Nature

Parempuyre – Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription Parempuyre Parempuyre 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Cistude Nature