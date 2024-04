Nature d’arbre Maison des Artites de Ousitreham Ouistreham, vendredi 19 avril 2024.

Nature d’arbre Maison des Artites de Ousitreham Ouistreham Calvados

Vendredi

Véronique Foucher et Sophie Eugène portent un regard commun sur la nature, dans une approche similaire bien que singulier, sur la forme, le motif, les couleurs et la lumière. Elles estompent les frontières entre réalité et ressenti et invitent les spectateur dans un monde où la suggestion convoque émotion et poésie. Elles empruntent un chemin diffèrent, une la linogravure, l’autre la peinture, toutes deux dans la précision du geste et le désir de partager leur univers artistique.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19

fin : 2024-04-25

Maison des Artites de Ousitreham 14 Avenue Michel Cabieu

Ouistreham 14150 Calvados Normandie

