Nathan Mameri Le Bijou Toulouse, mercredi 24 avril 2024.

Nathan Mameri Le lauréat du premier tremplin Osons du Bijou sera enfin sur nos planches pour une soirée unique. Mercredi 24 avril, 21h30 Le Bijou

Le lauréat du premier tremplin Osons du Bijou sera enfin sur nos planches pour une soirée unique. Nathan aime la scène et ça se voit ! Aussi à l’aise en chant qu’en hip-hop, c’est cependant peut être par ses talents de comédien et de slameur qu’il vous surprendra le plus. Il suffit de s’asseoir au bord du monde et de laisser les histoires venir à soi, les mettre en bouteilles à l’aide d’une verve acérée faite de poésie souvent souriante.

Le Bijou 123 avenue de Muret Toulouse 31300 Croix-de-Pierre / Route d'Espagne Haute-Garonne Occitanie

rap slam